Bucciantini: «Inter, brilla la scelta di Inzaghi. Marotta ha valutato bene»

Secondo Bucciantini è di Marotta il merito della scelta di Inzaghi come sostituto di Conte all’Inter. Il giornalista, nel corso di Sky Calcio Club, premia quanto fatto sei mesi fa.

LA SCELTA CHE PAGA – Così Marco Bucciantini: «Oggi brilla la scelta di Simone Inzaghi. L’Inter resta senza allenatore, Simone Inzaghi ha appena fatto la famosa cena con Claudio Lotito e sembra vada avanti con la Lazio. L’Inter senza allenatore può prendersi anche un po’ di tempo e guardarsi incontro: ha appena vinto lo scudetto, gioca la Champions League e ha appeal. Invece Giuseppe Marotta ha subito scelto Inzaghi: l’hanno valutato bene. Hanno valutato un allenatore che potesse tenere il solco di Conte, poi ovviamente ogni anno ci accorgiamo che manca qualcosa. Ma su quel solco ha saputo fare un calcio che motivasse e mettesse qualcosa in più, secondo me brilla particolarmente. Dovevano rompere un equilibrio. Con un centravanti come Romelu Lukaku ti difendi meglio, adesso bisogna andare avanti con più uomini compreso Federico Dimarco che va a fare la mezzala. All’inizio un po’ di equilibrio l’ha perso, subisce un po’ più gol».