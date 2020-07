Bucciantini: “Inter, bicchiere quasi pieno ma Conte strabocca. Su Messi…”

Bucciantini ha analizzato la stagione dell’Inter negli studi di SkySport24. Il giornalista parla del modo di analizzare i risultati di Antonio Conte, ma anche dell’utopia legata a Lionel Messi. Di seguito le sue dichiarazioni odierne

BICCHIERE DA RIEMPIRE – Marco Bucciantini parla dei temi caldi in casa nerazzurra: «Secondo me il bicchiere dell’Inter è quasi pieno, ma Conte è uno di quelli che strabocca. Anche quando è pieno, lui vuole raccontare che manca sempre qualcosa. Qui c’è qualcosa da conservare, ma una cosa la conservi se la racconti bene. Poi è chiaro: l’Inter non ha ancora vinto. Ancora c’è l’Europa League e la affronteranno con delle possibilità, però bisogna raccontarla bene. Messi? L’utopia è comunque un obiettivo. Conte, invece, l’ha ridotta a una battuta. Probabilmente era solo una mossa pubblicitaria, ma la storia di Messi è quella di un ragazzo che diventa un uomo a Barcellona. Non posso vederla una storia come le altre e che non riguarda solo la squadra, ma la città di Barcellona».