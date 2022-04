Bucciantini: «Inter, in attacco non c’è una coppia ideale! Correa prezioso»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sull’attacco dell’Inter. Per il giornalista manca una coppia ideale. Poi una considerazione su Correa

DEFINIZIONE DI COPPIA − Secondo Bucciantini, l’Inter non una coppia di attaccanti ideale: «Curioso che Simone Inzaghi definisca finale Inter-Roma. E’ sicuramente un bel test perché la Roma sta bene e si è irrobustita. Edin Dzeko-Lautaro Martinez è la coppia titolare ma non quella ideale. Non c’è una coppia ideale nell’Inter. Lautaro Martinez-Lukaku era quella ideale. La vicinanza di Correa nelle ultime partite ha giovato a tutti. Al momento il suo galleggiare bene tra le linee ha aiutato molto».