Bucciantini: «Inter va applaudita. A Genova con titolari tornati l’altra sera»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha elogiato l’Inter per il lavoro fatto in estate nonostante i problemi economici. Una pillola anche sul match di Genova contro la Sampdoria.

BENE INTER − Marco Bucciantini parla dei nerazzurri sia sul mercato sia contro la Sampdoria. Al Ferraris stamattina è arrivato un pareggio per 2-2 che lascia l’amaro in bocca per alcune situazioni: «Hanno cambiato bene, visti tutti i problemi di liquidità che ci sono nel calcio. L’Inter va applaudita per il mercato che ha fatto. Oggi aveva dei titolari che erano tornati l’altra sera, nonostante ciò ha fatto una buona partita».