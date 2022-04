Bucciantini: «Inter, 4 inesauribili! Dumfries? Terzino nelle big d’Europa»

Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky calcio club, individua nell’Inter un blocco di quattro giocatori. Poi una considerazione su Dumfries e sul suo ipotetico ruolo al di fuori del nerazzurro

NUCLEO − Bucciantini individua un blocco fondamentale nell’Inter: «Nelle grandi squadre di calcio europeo, Denzel Dumfries farebbe il terzino di spinta. Inter? C’è un nucleo non italiano da non sottovalutare: Handanovic, Skriniar, Brozovic e Perisic. Hanno giocato dalle 200 alle 400 partite insieme. Sono inesauribili, hanno fatto la differenza nel far crescere l’Inter in questi anni prima portandola nuovamente in Champions League, poi in finale di Europa League e infine a vincere lo Scudetto».