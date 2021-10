Bucciantini: «Hakimi e Lukaku? L’Inter li ha venduti per un motivo preciso»

Hakimi e Lukaku sono state le due cessioni pesanti dell’Inter in estate. Il giornalista Bucciantini, nel corso di 23 su Sky Sport 24, torna sulle motivazioni che hanno portato Suning a dare l’OK ai sacrifici di mercato.

CASH IMMEDIATO – Marco Bucciantini torna sul mercato estivo: «Il motivo per cui l’Inter ha lasciato andare Achraf Hakimi e Romelu Lukaku? Li ha venduti perché erano quelli che avevano più mercato, con cui potevano fare il maggiore incasso e la maggior plusvalenza pur essendo arrivati da poco. L’Inter è stata bravissima a non indebolirsi: è altrettanto forte, ma non è più forte. Il rinnovo di Marcelo Brozovic? Parliamo troppo di contratti, stiamo intossicando la passione. Si comincia trentasei mesi prima che scadano, siamo entrati nel gioco che favorisce gli agenti».