Bucciantini: «Fiorentina-Inter, Kean come Thuram! Caratteristiche in comune»

Bucciantini anticipa i temi legati a Fiorentina-Inter, prossima sfida in campionato di nerazzurri. Il giornalista su Sky Sport ha parlato dei punti in comune tra Moise Kean e Marcus Thuram.

SFIDA TRA NUMERI 9 – Marco Bucciantini riguardo Fiorentina-Inter e la sfida a distanza tra Thuram e Kean: «La forza della Fiorentina nasce da una solidità di squadra che in alcune volte si è dilatato il tutto in goleada. Thuram in questo momento sta bene e deve fare più gol, un lavoro più pensato per l’altro. L’Inter è una delle squadre che fa gioco con la tecnica dei centrocampisti, con la capacità di rimuovere i difensori dal campo così da trovare Dimarco libero. Dimarco è il mistero della Serie A perché nessuno riesce mai a marcarlo! Thuram ti permette di vincere duelli per area, per terra, sui lati, in profondità. Quando un centravanti ti dà queste cose, è importante. Questo però è anche Kean! Gioca delle partite con una libertà e una forza che è tutta cresciuta ritrovando protagonismo. Kean è l’attaccante giusto al momento giusto: raccoglie tutti i desideri di un ambiente che da tanto tempo non aveva un attaccante così forte. L’allenatore lo ha scelto fortemente. Per la prima volta si è sentito indiscutibilmente importante, anche quando non segna dà tanta volontà e prestazione, sta dimostrando di poter fare tante cose».