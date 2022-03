Bucciantini: «Fallimento Italia? Mai finali di coppe, solo l’Inter di recente»

L’Italia deve capire come rimettersi in piedi dopo la fallimentare nuova eliminazione dai Mondiali, avvenuta giovedì sera contro la Macedonia del Nord. Bucciantini, in collegamento con Campo Aperto su Sky Sport 24, fra i dati ricorda anche come solo l’Inter abbia avuto risultati concreti in Europa.

POCO E NIENTE – Marco Bucciantini valuta il fallimento dell’Italia a livello calcistico: «Non è il campo il nostro obiettivo. Il campo non è il punto d’arrivo di un’analisi che vuole capire come mai l’Italia non è che sta almeno dodici anni senza i Mondiali, ma almeno sedici anni senza le Olimpiadi nel calcio. Non fa più da cinque edizioni una finale dell’Europeo Under-21, non vince una Champions League dall’inizio del decennio scorso, non ha mai vinto l’Europa League. Abbiamo raccontato tante volte che l’Italia non va in Europa League in finale, poi c’è arrivata l’Inter di recente ma per quasi vent’anni non ti ha visto finalista. L’abbiamo visto cone un dato di passaggio, ma anche in Champions League non vince più. Se li metti tutti in fila questi dati allora è questo il problema: un movimento completo che non produce più competitività. Non una Nazionale».