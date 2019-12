Bucciantini: “Esposito perfetto da vice! Inter, Conte non crede ai fantasmi”

È Esposito la faccia felice dell’Inter che arriva a Natale prima in classifica. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite di Sky Sport, spiega perché la squadra di Conte è riuscita a conquistare quarantadue punti in diciassette giornate.

CRESCITA VOLUTA – Marco Bucciantini dimostra come l’Inter è riuscita a superare i momenti altalenanti, correggendo alcuni dei suoi difetti atavici: «Io dico sempre che i fantasmi esistono se ci credi. Poi arriva uno che crede molto in se stesso e poco ai fantasmi, che si chiama Antonio Conte, e cambia. L’Inter ha sostituito giocatori dal punto di vista anche della mentalità, non ha fatto conti solo sulla qualità. Li ha fatti, perché la qualità porta anche la mentalità, ma ha un attacco che crea un gol a partita e cinque-sei occasioni. A me ha impressionato Roberto Gagliardini: tornava dopo un mese, non stava bene, ed era in area undici volte. Matias Vecino lo fa di natura, ma Gagliardini lo fa di metodo: vuol dire che lo allenano. Poi c’era una novità, Sebastiano Esposito, che ha fatto la partita perfetta da vice di Lautaro Martinez: si è sforzato di fare le cose che fa l’altro, di essere già grande, e in parte c’è riuscito».