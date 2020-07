Bucciantini: “Eriksen in panchina è una dichiarazione precisa di Conte”

Condividi questo articolo

Marco Bucciantini, noto giornalista e opinionista di “Sky Sport” ha commentato le scelte di Antonio Conte nel pre partita di Inter-Torino. Tra i temi trattati, ovviamente la fragorosa esclusione di Christian Eriksen dall’undici titolare

Christian Eriksen non partirà dal primo minuto in Inter-Torino. Le scelte di Antonio Conte hanno fatto parecchio rumore e Marco Bucciantini, opinionista di “Sky Sport”, le ha commentate così nel pre partita: «Eriksen in panchina è una dichiarazione limpida da parte di Conte. È una di quelle cose che non si dicono in conferenza stampa, magari in una cena o un pranzo riservato. Adesso si capisce che non c’è stata condivisione di certe idee. Inter-Torino chance per riaprire il discorso scudetto? Non credo. I nerazzurri sono usciti dal lockdown senza certezze e la squadra non mi sembra in buona forma».