Bucciantini: “Eriksen campione che viene in Serie A, stop. Margine Inter”

Nel corso di “Sky Saturday Night” si è discusso del possibile arrivo di Eriksen all’Inter. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite del programma, ha parlato di cosa darebbe il centrocampista danese alla Serie A, oltre che ai nerazzurri.

PASSO IN PIÙ – Per Marco Bucciantini c’è ancora possibilità di crescita: «Io penso che l’Inter abbia creato un discorso di necessità. Davanti a un rendimento massimo, che (Antonio Conte, ndr) ha fatto raggiungere all’organico, ha chiesto adesso di creare un po’ di margine che lui vede ancora nella Juventus, mentre l’Inter sta facendo il massimo. Christian Eriksen? Non so quanto avrà di più in campo, è un campione che viene in Serie A e stop, ma crea un margine. Eriksen lo metti dovunque, è un giocatore più rifinito che viene dalla Premier League. Ha un ritmo di gioco e gambe pazzesco, in questo momento all’Inter farebbe la differenza».