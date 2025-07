Bucciantini sicuro: «Ederson-Calhanoglu? Inter avrebbe centrocampo del secolo!»

Marco Bucciantini ha analizzato il momento dell’Inter, aggiungendo poi un commento sul potenziale impatto di Ederson in caso di trasferimento in nerazzurro.

LA CONSIDERAZIONE – Marco Bucciantini ha parlato a Sky Sport del momento vissuto dall’Inter, sottolineando l’esigenza di mettersi alle spalle i dolori dati da sconfitte pesanti e cocenti. Di seguito il pensiero da lui espresso sul punto: «Penso sia un momento decisivo, non bisogna farsi ‘intossicare’. Le sconfitte sono veleno e complicano le analisi, ma il cammino c’è stato, si tratta di una squadra forte che ha per ora tutti i titolari».

LO SCENARIO – Bucciantini ha poi proseguito indicando l’atteggiamento che i nerazzurri devono assumere per superare al meglio i problemi del presente. Il giornalista, poi, ha posto l’accento sui possibili movimenti della società meneghina a centrocampo: «L’Inter deve stare calma e non farsi avvelenare dal finale di stagione. Ciò in America non è accaduto, con la squadra che ha rischiato di rovinare uno spogliatoio che magari poi si ripresenta uguale. Futuro di Calhanoglu? Io, prima di privarmi di un calciatore del genere, ci penso dieci volte. Se a lui si aggiunge anche il profilo di Ederson, si arriva a formare il centrocampo del secolo».