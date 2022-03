Bucciantini: «Dzeko sostituirà Brozovic in Torino-Inter! A meno che Bremer…»

Bucciantini analizza la rosa dell’Inter rispetto a quelle di Milan e Napoli, osservando un pregio ma anche un difetto. Il giornalista, nel corso di “Pomeriggio Sky Sport 24” su Sky Sport 24, sostiene che contro il Torino servirà invertire la regia in campo

RISERVE INFERIORI – La lotta scudetto per Marco Bucciantini passa anche dalle alternative: «La salute è una qualità di alcune squadre. E se i calciatori non si infortunano è un merito. Se uno va a indagare il centrocampo dell’Inter, è abissale la differenza. Marcelo Brozovic non ha un sostituto, ma nemmeno Hakan Calhanoglu lo ha. Perché nessuno fa quello che fanno loro. Quando si parla di profondità di rosa, Milan e Napoli hanno meno differenza tra titolari e riserve. L’Inter, invece, ha titolari di maggiore qualità. Ma se gioca Roberto Gagliardini non può fare di certo il Brozovic! L’ultima volta lo ha fatto Nicolò Barella, con Gagliardini interno. Per me il regista contro il Torino lo farà Edin Dzeko, ma non nel senso che giocherà a centrocampo (ride, ndr). Sperando per l’Inter che il suo marcatore, Gleison Bremer, non lo divori come ha già divorato tutti quest’anno…». Questo il pensiero di Bucciantini in vista di Torino-Inter di Serie A alla luce degli ultimi infortuni, in particolare quello di Brozovic (vedi aggiornamento).