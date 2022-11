Bucciantini: «Dumfries giocatore di conclusione. Nel vivo in una zona»

Bucciantini parlando degli esterni dell’Inter si è concentrato su Dumfries. Il laterale olandese, a detta sua, è un giocatore non di costruzione di gioco ma più attivo negli ultimi 15 metri

GIOCATORE DI CONCLUSIONE − Marco Bucciantini, ospite negli studi di Sky Calcio Club, si esprime in merito a Dumfries: «L’Inter gioca tanto sugli esterni, entrano molto nel vivo del gioco e delle azioni. Denzel Dumfries non è un giocatore di costruzione ma di conclusione, lo vedi entrare in gioco negli ultimi metri di campo».