Bucciantini: «Dimarco per Napoli-Inter? No, fa due cambi! Meglio un altro»

Bucciantini non promuove l’opzione Dimarco per Napoli-Inter, ma non in maniera negativa per il classe ’97. Da Microfono Aperto su Radio Sportiva il giornalista dice la sua su chi dovrà sostituire Bastoni domani al Maradona.

IL RIMPIAZZO – Marco Bucciantini sceglie il suo sostituto ideale per Alessandro Bastoni domani in Napoli-Inter: «Danilo D’Ambrosio, perché Federico Dimarco fa due cambi. Oppure ne dico anche un’altra: farei giocare Matteo Darmian, con Denzel Dumfries e Ivan Perisic sui lati. Farei giocare Darmian sul centro-sinistra, cioè non toccherei la posizione di Milan Skriniar e Stefan de Vrij. Dimarco è sempre stato il primo cambio, non è in un gran momento ma sa fare più ruoli. In una partita come quella di Napoli Dimarco me lo terrei come cambio, sia di uno dei due centrali se dovesse servire l’interpretazione più spinta del ruolo sia di Perisic. Anche per l’idea che i difensori del Napoli si trascinano un po’ fuori uno come Darmian può starci».