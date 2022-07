Bucciantini: «Difensori, tutto partito da Skriniar. L’Inter voleva il più bravo»

Per Skriniar non c’è ancora la certezza al 100% di una permanenza all’Inter, visto che Marotta ha rassicurato solo fino a un certo punto (vedi articolo). Bucciantini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla della vendita a cifre alte dei difensori.

CAMBIO DIETRO – Marco Bucciantini analizza una tendenza data dal mercato: «In Italia si vendono i difensori per fare i soldi per comprare il sostituto e, con l’avanzo, mettere i soldi in altri ruoli. Tutto è partito dalla possibilità di vendere Milan Skriniar, poi Matthijs de Ligt, e con quei soldi comprare quello più bravo della scorsa stagione, Gleison Bremer, ma potendo fare altre cose. Nel calcio internazionale pensiamo al PSG, con il quale l’Inter sta ancora trattando, come il Bayern Monaco e il Chelsea: possono trovare un rinforzo e hanno capito che i grandi difensori sono pochi e sanno fare tutto. Possono spendere grandi soldi perché sono coperti in altri ruoli».