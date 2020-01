Bucciantini: “Conte trasforma addizioni in errori che valgono. Punte Inter…”

Condividi questo articolo

Conte ha portato l’Inter ad avere quarantacinque punti in diciotto giornate, complice anche il rendimento degli attaccanti Lukaku e Lautaro Martinez. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, ha usato una metafora particolare per definire il lavoro fatto dal tecnico sulla fase offensiva.

MIGLIORATI ALLA GRANDE – Marco Bucciantini ritiene che Romelu Lukaku e Lautaro Martinez si integrino alla perfezione. I due attaccanti dell’Inter sarebbero, in coppia, ben più di due semplici giocatori, ma un vero e proprio valore aggiunto: «Quando giocano insieme uno più uno fa tre. In questo Antonio Conte trasforma le addizioni in errori, quelli che a scuola sarebbero errori e nel campo invece ti danno di più. È questa estasi che Conte crea nei suoi attaccanti, lui ha vinto un campionato con la Juventus con attaccanti che faticavano ad arrivare a dieci gol. Lui fa rendere al 100%, ti porta a fare la prestazione migliore. In più il salto di qualità dell’Inter è che l’ambiente è pulito. Non c’è un alibi che gira nella testa, non c’è il gennaio difficile, non c’è statistica. Ha dato una serietà e un’ineluttabilità all’essere Inter. In questo ha appaiato la rivale, è alla pari con la Juventus».