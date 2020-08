Bucciantini: “Conte e l’Inter ora pronte a tutto. Vidal porta genio e regola”

Marco Bucciantini

Conte e l’Inter proseguiranno la loro esperienza per la stagione 2020-2021. Il giornalista Marco Bucciantini, ospite di “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport, segnala come cambino le prospettive per il nuovo anno e promuove il possibile arrivo di Vidal.

ALTRO CHE NON VINCERE – C’è chi ha detto che l’Inter non avrebbe detto ad Antonio Conte di dover vincere per forza. Secondo il giornalista Marco Bucciantini, invece, l’accordo di martedì va nella direzione opposta: «Se hanno trovato una base per andare avanti è perché Conte fra venti giorni vuole una squadra pronta a tutto. A me sembra un problema di dosaggio del ritmo. All’Inter è mancato quando calava d’intensità, magari Arturo Vidal è proprio quel genio che regola al minimo. Io spero che l’allenatore, che è uno grande, trovi il dosaggio giusto. Conte è come un vaccino, però a volte è tossico. Aleksandar Kolarov? L’Inter va a comprare personalità. Sta facendo una scelta coerente con quanto successo in settimana: dotare la mentalità dell’allenatore in campo. Non c’è bisogno di chiedere quello che deve fare: lo fa. È anche molto tecnico, è uno che mette la palla bene e l’Inter ha bisogno, negli ultimi trenta metri di campo, di avere la pulizia tecnica che mancava».