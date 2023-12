Bucciantini: «Complimenti a Inzaghi, Inter bella e grande intesa»

Analizzando la rosa dell’Inter, Marco Bucciantini si è soffermato sul centrocampo dei nerazzurri. Ha dato particolare risalto alle qualità offensive e all’assemblaggio di Inzaghi, in diretta a Sky Calcio Club.

SPIFFERO – Non sono mancati elogi alla rosa dell’Inter da parte di Bucciantini, in particolare ai centrocampisti messi in campo da Inzaghi con grande sintonia. Ha detto così: «Il centrocampo dei nerazzurri è formato da giocatori che hanno d’origine un pensiero difficile e una giocata azzardata. Farli assemblare insieme è un riconoscimento a Inzaghi e alla società. Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan giocavano in ruoli vicini agli attaccanti, invece ora fanno un gran lavoro anche in fase difensiva. All’Inter non devi mai lasciare uno spiffero, perché ti entra in area senza problemi. Quando attacca in avanti crea un calcio bello, molto bello da vedere».