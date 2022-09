Bucciantini: «Champions League, giornata fondamentale! Due i motivi»

Marco Bucciantini, ha parlato delle italiane impegnate in Champions League. Il giornalista, sulle frequenze di Radio Sportiva, si è soffermato sull’importanza dei match della massima competizione europea

IMPORTANZA’ – Queste le parole di Bucciantini: «Champions League? Questa è la giornata più importante di tutte, darà un indizio a girone. La prima giornata è servita per misurare la distanza fra le più brave, le sfide sono state giocare per accettare queste distanze a parte il Napoli. Gli altri hanno la partita da vincere, è fondamentale. Serve per mettere le distanze con l’Europa che vuoi eliminare. La sfida di oggi indirizzerà gli umori, anche per il prosieguo del campionato».