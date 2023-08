Bucciantini: «Caso Samardzic-Inter? Mangiatoia senza regole!»

Il caso Samardzic continua a far discutere, nonostante sia passata ormai una settimana da quando si è interrotta la trattativa con l’Inter. Bucciantini, durante la trasmissione Microfono Aperto su Radio Sportiva, se la prende con la proliferazione di agenti improvvisati.

IL CASO – Marco Bucciantini punta il dito contro chi crede di essere un agente senza esserlo: «L’abbiamo visto all’Inter, con Romelu Lukaku e Lazar Samardzic. A trattare non lo fanno più nemmeno i procuratori: lo fanno anche i genitori, lo fanno gli zii, lo fanno gli amici. Ultimamente si è letto di queste cose qua. Non è che bisogna trovare una regolamentazione: diventa sempre più difficile fare un contratto in cui parti con una spesa in testa e poi capisci cosa spendi. Questa mangiatoia senza regole è un altro argomento che ci porta a quello dell’anno, avere bisogno dei soldi arabi. Gli arabi non hanno bisogno di mettere dei bonus, come con il contratto di Neymar: possono mettere dei benefit anche un po’ ridicoli. Io comunque resto convinto che i giocatori vanno là ma gli occhi e il cuore restano qua. E il campionato che conta è quello che guardi, tifi e sogni».