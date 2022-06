Bucciantini: «Bremer forte fisicamente, ma con i piedi resta qualche dubbio»

Bucciantini, ospite su Sky Sport, non è sicuro che Gleison Bremer sia il tipo di difensore adatto al gioco di Simone Inzaghi in fase di impostazione.

QUALCHE DUBBIO – Marco Bucciantini elogia le caratteristiche fisiche di Gleison Bremer, con qualche dubbio in più se si parla di gioco palla al piede in difesa: «Bremer l’anno scorso nella difesa a quattro quando provò a portare palla in avanti in un Torino-Spezia, gli ospiti giocarono in dieci quella partita e lasciavano il possesso palla al difensora brasiliano, poi Giampaolo lo tolse a partita in corso. Ora invece Bremer è cresciuto col tempo, poi in momenti come questi credi di poter fare tutto e in campo ti senti protagonista. Questo di giocare palla in difesa sta esaltando una categoria di difensori».