Bucciantini: «Blocco italiano decisivo per l’Inter. Mentalità orientata a questo»

L’Inter ha ottenuto la vittoria dell’ultimo scudetto anche grazie a un blocco vincente, quello degli italiani che compongono la sua difesa e il suo centrocampo. Di ciò ha parlato Marco Bucciantini.

IL PUNTO – L’Inter ha posto le premesse per la vittoria del suo ventesimo scudetto, equivalente alla seconda stella da esporre sulla propria divisa, con l’inserimento di un blocco di calciatori italiani. Ciò lo si è reso evidente nel caso del reparto arretrato, con Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni come titolari inamovibili e Matteo Darmian come jolly da poter impiegare sia come braccetto che come esterno destro. Anche a centrocampo è presente un nucleo di calciatori italiani di valore e dalla forte componente di interismo, con Nicolò Barella e Federico Dimarco in primo piano.

L’importanza del blocco italiano per i successi dell’Inter: il punto di Bucciantini!

LA VISIONE – Del valore del blocco degli italiani per i traguardi conquistati dall’Inter negli ultimi anni si è occupato Marco Bucciantini, che si è così espresso a Radio Sportiva: «Quando parliamo di un blocco che la Juventus dovrebbe costituire per il futuro possiamo far riferimento a quello dell’Inter. Il nucleo di italiani è stato fondamentale per mentalizzare la squadra verso la vittoria dello scudetto. Si pensi a quelli di nazionalità italiana ma anche a quelli che italiani lo sono di fatto, come Asllani che è cresciuto qui».