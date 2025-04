Bucciantini: «Bayern Monaco-Inter? All’80 del ritorno tutto aperto!»

Marco Bucciantini, intervenuto in collegamento su Sky Sport, si è dimostrato ottimista sulle possibilità del passaggio del turno dell’Inter contro il Bayern Monaco. Per il giornalista si prospetta una doppia sfida all’insegna dell’equilibrio.

IL COMMENTO – Marco Bucciantini, in diretta da Sky, ha parlato della sfida di Champions League in programma domani sera tra Bayern Monaco e Inter. Per Bucciantini, la versione “europea” della squadra di Inzaghi non deve temere i bavaresi, a maggior ragione visti i tanti infortuni che hanno privato la squadra di Kompany di giocatori chiave come Musiala e Davies: «La squadra di Inzaghi in Europa ha mostrato una concentrazione e una tenuta del campo incredibili. L’ideale è quella che difende come fa in Champions League e attacca come attacca in Serie A. Ma ovviamente conta il valore dell’avversario, ma allo stesso tempo quello dell’Inter. Manca solo Dumfries, gli altri ci sono. E l‘Inter ideale non ha avversari imbattibili. A sinistra l’Inter fa più calcio e per gestire bene il pallone è necessario che ci siano Dimarco, Bastoni e Carlos Augusto. È la filastrocca dell’Inter manca solo Dumfries, è una partita che si gioca in una settimana intera, è il quarto di finale che a San Siro all’80’ sarà ancora in discussione. È il più difficile quarto da pronosticare. L’assenza di Taremi ha permesso di riscoprire la personalità di Arnautovic. E’ una partita che si è costruita in 4 anni di lavoro».