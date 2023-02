Bucciantini: «Barella istintivo, ma Lukaku non merita certe lamentele»

Marco Bucciantini dagli studi di Sky Sport esprime un suo parere riguardo il carattere di Nicolò Barella, giustificando per certi versi anche Romelu Lukaku e le difficoltà riscontrate quest’anno.

ATTEGGIAMENTO NON GIUSTO – Barella secondo il giornalista dovrebbe evitare comportamenti simili, soprattutto nei confronti dell’attaccante belga. Questo il pensiero di Marco Bucciantini su Sky: «Ha un modo di vivere la partita e porta elettricità alla partita. Se esagera basta che Lukaku si faccia sentire. La personalità al centrocampista non manca, ma di sicuro per un mese non lo sentiremo più (ride, ndr). Lukaku ha dato tanto nell’anno dello scudetto e adesso è in difficoltà, quelle ‘sbracciate’ non se le merita. Ma Barella è così, è un giocatore istintivo».