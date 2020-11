Bucciantini: “Barella indispensabile per l’Inter. Eriksen? In Serie...

Bucciantini: “Barella indispensabile per l’Inter. Eriksen? In Serie A…”

Marco Bucciantini

Marco Bucciantini, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, ed in particolare di Nicolò Barella e dell’inserimento di Christian Eriksen all’interno del calcio di Antonio Conte. Ecco le sue parole

DETERMINANTE – Queste le parole di Marco Bucciantini: «Barella in questo momento è indispensabile per il centrocampo dell’Inter. Eriksen? Tendiamo a dimenticare che ha giocato molto nei nerazzurri, fa fatica ad inquadrarsi nel calcio italiano, non solo nei nerazzurri. L’Inter ha dei giocatori simili ad Eriksen: Perisic e Nainggolan. Su di loro però non può costruire la sua idea di calcio, ma se li pesca nei momenti giusti possono fare la differenza. Vanno considerate come aggiunte ai nerazzurri».