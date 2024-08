Bucciantini: «Se l’Atalanta aggiunge un acquisto è la rivale dell’Inter»

L’Atalanta ha chiuso nella serata di ieri l’acquisto di Retegui dal Genoa, che sostituisce l’infortunato Scamacca. Bucciantini promuove il mercato dei bergamaschi e ritiene che possano anche insidiare l’Inter per il titolo: la sua valutazione da Speciale Calciomercato su Sky Sport 24.

LA RIVALE – L’Atalanta si è mossa in maniera immediata sul mercato. Tre giorni dopo il grave infortunio di Gianluca Scamacca, che tornerà solo nel 2025, i bergamaschi hanno preso Mateo Retegui dal Genoa che oggi svolgerà le visite mediche. Ora però l’attenzione si sposta su Teun Koopmeiners, perché in un’intervista rilasciata al quotidiano locale L’Eco di Bergamo (in edicola fra qualche ora) l’allenatore Gian Piero Gasperini ha rivelato come l’olandese voglia solo la Juventus. Nonostante ciò, Marco Bucciantini mette l’Atalanta (quasi) alla pari dell’Inter.

Bucciantini paragona Atalanta e Inter: solo un nome le separa

IL VALORE – Bucciantini lancia i bergamaschi in vista della nuova Serie A: «L’Atalanta è una delle poche squadre che al 7 agosto bene o male ha delle certezze. Ha chiuso la stagione con due risultati, quello di Dublino e quello di Anfield, che danno per forza di stagione crescita in uno spogliatoio di una consapevolezza e di una forza. Si conosce, ha delle certezze. Secondo me con Retegui per Scamacca ha fatto un’operazione anche subito per sentirsi protetta: io penso che, se a questa squadra aggiungi Nicolas Gonzalez, ha un attacco da trenta gol fissi. Perché prima o dopo li fanno, tenendo Koopmeiners. Se a questa squadra aggiungi Nico Gonzalez è la rivale dell’Inter».