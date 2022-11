Bucciantini «Argentina, occasioni solo in offside! Infantino? Un ipocrita che…»

Bucciantini valuta la prima partita al Mondiale dell’Argentina e le numerose occasioni perse a causa dell’offsides, tra cui anche quelle di Lautaro Martinez. Nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista si scaglia anche contro Infantino e le dichiarazioni fatte dal Presidente della FIFA. Ecco il pensiero dell’ospite di Radio Sportiva.

IPOCRISIA – Per Marco Bucciantini la prima partita del Mondiale dell’Argentina è da dimenticare. Ecco la valutazione espressa dal giornalista nel corso del suo intervento nella trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”: «L’Argentina ha giocato una brutta partita. Nel primo tempo ha avuto molto spazio, ma le occasioni da gol erano sempre in fuorigioco. Le dichiarazioni del Presidente della FIFA Gianni Infantino (vedi articolo)? Ha raccontato la sua storia, che è una storia di opportunità. Ma è diversa e in opposizione a quella verificatasi in Qatar. Prima di dare dell’ipocrita a qualcuno si renda conto lui di quanto lo è. L’uso della manodopera per questi Mondiali è stato scandaloso, chissà cosa c’è dietro che mai scopriremo. Se si vuole andare verso il tempo effettivo si faccia una regola. Per me è senza senso, dopo sette minuti io mi sono arreso!». Dopo aver parlato delle occasione sprecate dall’Argentina e da Lautaro Martinez, sulle frequenze di Radio Sportiva, Bucciantini si scaglia così contro le parole di Infantino.