Bucciantini: «Appena la sfida diventa più impegnativa, l’Inter perde!»

L’Inter ha perso la sua terza partita in Serie A, quella contro l’Udinese. Nel corso di Sky Calcio Club, Marco Bucciantini in studio fa una provocazione.

BENE SOLO CON LE PICCOLE – Marco Bucciantini analizza così il momento negativo dei nerazzurri: «L’Inter perde contro le avversarie più difficili. In questo momento manca qualcosa che prima la faceva combattere meglio. Come una partita diventa difficile i nerazzurri perdono, e si è visto anche oggi contro l’Udinese che è la squadra più in forma del campionato. Ricordo che la scorsa stagione negli scontri diretti era sempre superiore, e in Champions League negli scontri contro le big, il gap sembrava diminuire».