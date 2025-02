Bucchioni: «Zalewski acquisto funzionale. Inter, mi aspetto di più da 2!»

Enzo Bucchioni ha detto la sua sul mercato invernale dell’Inter, sostenendo che l’acquisto di Nicola Zalewski possa essere funzionale al progetto nerazzurro.

IL COMMENTO – Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva della strategia adottata dall’Inter nella finestra invernale di calciomercato, con l’unico colpo in entrata rappresentato dall’acquisto di Nicola Zalewski dalla Roma. Il giornalista ha specificato come sia difficile muoversi nel mercato invernale: «Difficile migliorare l’Inter, che ha tanti giocatori di qualità ed esperienza. Non è facile intervenire nel mercato invernale, se non mettendo dei soldi con il rischio di sbagliare. Per me, l’acquisto di Zalewski è molto interessante, anche perché con il modo di giocare dei nerazzurri può essere molto utile. L’Inter aveva bisogno di un po’ di energia sulle fasce, l’ha trovata nel polacco».

Bucchioni su dove l’Inter può migliorare nella seconda parte della stagione, oltre Zalewski

LA CONSIDERAZIONE – Bucchioni si è successivamente soffermato su coloro che già facevano parte della rosa dell’Inter prima di gennaio. Nello specifico, il giornalista ha voluto sottolineare come qualcuno di tali calciatori potrebbe rappresentare l’elemento in più per i nerazzurri: «Quello che mi aspetto riguarda i calciatori che già ci sono, come Zielinski ed Asllani. Da loro mi attendo un apporto diverso rispetto a quello fatto vedere finora».