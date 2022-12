Bucchioni: «Un Lukaku normale quei gol li avrebbe fatti! Mancano 2 cose»

Lukaku è stato eliminato con il suo Belgio dai Mondiali e nel secondo tempo disputato contro la Croazia ha divorato una serie di occasioni non da lui. Bucchioni, intervenuto a Radio Sportiva, si concentra proprio sulle condizioni dell’attaccante dell’Inter

RITMO ASSENTE – Romelu Lukaku ha provato a portare il Belgio agli ottavi ma i troppi errori sotto porta sono valsi l’eliminazione. L’attaccante dell’Inter, secondo Enzo Bucchioni, non c’è né fisicamente né mentalmente: «Un Lukaku normale questi gol li avrebbe fatti, anche quello finito sul palo. L’ultimo errore è clamoroso ma anche quando ha cercato il colpo di tacco. Gli mancano rapidità e ferocia, cose che possiede ma che non ha adesso perché è fuori da troppo tempo. Il ritmo partita non è solo nelle gambe ma anche nella testa».