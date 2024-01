Bucchioni: «Supercoppa, le 4 non pensino al campionato! Mi aspetto..»

L’Inter, assieme a Napoli, Lazio e Fiorentina si giocherà a Riyad la Supercoppa nel nuovo formato con le final four. Il giornalista Bucchioni, intervenuto su Radio Sportiva, ha una speranza per il torneo

SUPERCOPPA – Queste le parole di Bucchioni: «Supercoppa? Dal punto di vista economico, imprenditoriale e del brand che va riposizionato e fatto conoscere nel mondo. Tutto questo porta a casa, se andiamo a fare i conti, circa 23 milioni nelle casse della Lega e delle società. Chi vincerà porterà a casa 7-8 milioni. Sono soldi in questo momento di difficoltà assoluta del calcio italiano. Unica cosa che a me da fastidio è che questi signori che hanno pagato per avere il torneo lì lo abbiano un po’ snobbato, abbiano privilegiato la Spagna cambiando anche la data. Non si aspettavano Lazio e Fiorentina, ma queste cose non devono interessare. Ma l’idea di fare la final-four la condivido, una cosa nuova che coinvolge quattro squadre e che allarga il raggio d’azione e l’immagine del nostro calcio. Quello che spero, visto che è un biglietto da visita, è che le quattro squadre mandino in campo le squadre migliori senza pensare al campionato sia in semifinale che in finale».