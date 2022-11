Bucchioni su Inzaghi: «No all’esonero ma riflessioni per il prossimo anno»

Enzo Bucchioni dice la sua sulla posizione di Simone Inzaghi. Secondo Bucchioni, il tecnico piacentino non è a rischio per quest’anno, ma Marotta potrebbe pensare a un cambio in panchina in vista della prossima stagione

MAROTTA RIFLETTE – Enzo Bucchioni, in collegamento a Microfono Aperto, commenta le scelte di Simone Inzaghi nel Derby d’Italia, parlando poi della posizione del tecnico sulla panchina nerazzurra: «La situazione è difficile. Quando dopo 13 partite disti già 11 punti dalla vetta e per i pronostici dovevi lottare per lo Scudetto è difficile. La gestione complessiva è sbagliata: una squadra come l’Inter non può stupire in Champions League e offrire prestazioni come quella di domenica in campionato. L’allenatore è fondamentale nella preparazione delle partite e nell’approccio. Inzaghi deve sapere come giocano gli avversari: la Juventus ha riproposto la stessa formazione di una settimana fa. Il 3-5-2 senza energie ha stancato. Io avrei fatto una catena di destra con Darmian e Dumfries e una di sinistra con Dimarco e Gosens, per dare più energie. Persino Correa, in un centrocampo bianconero composto da 6 giocatori, avrebbe potuto essere utile. Andrà fatta una analisi. Marotta, che non è secondo a nessuno, saprà cosa fare. Non mi aspetto esonero perchè la qualificazione agli ottavi è una medaglia, ma sicuramente ci saranno riflessioni in vista del prossimo anno».