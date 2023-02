Bucchioni: «Skriniar, vedo gesto di civiltà. L’Inter non poteva accontentarlo»

Skriniar, ormai è chiaro, andrà via a parametro zero a fine stagione. L’Inter non è riuscita a ottenere il rinnovo, complice anche il suo comportamento, e il PSG non si è spinto fino al dovuto per un’offerta a gennaio. Bucchioni commenta la vicenda a Microfono Aperto, su Radio Sportiva.

APPROVATO – Su Milan Skriniar il commento di Enzo Bucchioni non è di condanna: «Sembra anche a me un gesto di civiltà da parte della Curva Nord dell’Inter il prendere atto che un giocatore che in questi anni ha dato tutto, è stato straordinario e sempre fra i migliori decida di andare via. Va via perché la società Inter non ha le risorse disponibili per accontentarlo. È come i fidanzati che si lasciano. A volte, caso per caso, ci sono situazioni che danno fastidio legate anche ai procuratori, vedi Gianluigi Donnarumma. Ci vuole un comportamento razionale: i tuoi interessi li devi salvaguardare ma nel rispetto degli altri e del mondo che ti circonda. È questo che deve succedere».