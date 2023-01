Bucchioni: «Skriniar ora bruciato all’Inter! Zhang fece partita di poker»

Skriniar è di fronte alla possibilità di lasciare l’Inter già oggi, oppure di rinviare l’addio a fine stagione a parametro zero direzione PSG. Bucchioni, nel corso di Sportitalia Mercato, dà responsabilità anche al presidente Zhang.

QUANTI ERRORI! – Enzo Bucchioni parla del caso Milan Skriniar, con delle critiche: «La tempistica ti dà l’idea che qualcosa sia sfuggito di mano. Già l’estate scorsa, quando il PSG era arrivato a cinquantatré milioni e l’Inter chiedeva settanta, doveva accettare se non aveva la certezza di rinnovare. Il presidente Steven Zhang a un certo punto pare abbia detto a Giuseppe Marotta che i soldi per rinnovare Skriniar li aveva, invece era una partita di poker. È sfuggita la situazione di mano al giocatore, che credo avesse un accordo col PSG già dall’estate scorsa. Credo che alla fine si faccia, adesso è bruciato. Aveva anche la fascia da capitano, i tifosi dell’Inter non vogliono più vederlo neanche in campo. Questi mesi turberebbero anche il giocatore, il PSG ne ha bisogno: non sono contentissimi dei difensori che ha adesso. L’Inter ha bisogno di soldi in assoluto, se non saranno venti saranno quindici e all’ultimo momento Skriniar lo vende, ma resta la gestione sbagliata di un affare».