Bucchioni: “Sfuriata Conte? Strategia come Mourinho. Gli errori…”

Enzo Bucchioni, noto giornalista, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Si è parlato di Antonio Conte e delle sue parole al termine della sfida pareggiata contro la Roma domenica sera

STRATEGIA – Enzo Bucchioni non ha dubbi sulle parole di Antonio Conte: «La sua è una strategia, lo faceva anche Mourinho. Quando le cose non vanno bene, tiri fuori certe cose. Forse non ci crede neanche lui, a che certi errori li ha fatti la squadra. Ha cercato di sviare dalla situazione della squadra».

Fonte: tuttomercatoweb.com