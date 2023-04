Bucchioni: «Se l’Inter molla dimostra i suoi limiti. Serve un allenatore come…»

Bucchioni ha detto la sua sulla differenze di rendimento dell’Inter tra campionato e Champions League. Di seguito il pensiero espresso dal giornalista anche sull’allenatore nerazzurro, nel corso della trasmissione radiofonica “Microfono Aperto”.

SULLA CORDA – Enzo Bucchioni si è espresso sul rendimento dell’Inter tra le diverse competizioni. Intervenuto sulle frequenze di Radio Sportiva, il giornalista ha detto: «L’Inter ha due facce? Io credo che abbia un allenatore che, per sua cultura e gestione del gruppo, prepara meglio partite secche. Sulla continuità, invece, ha dei momenti in cui deve rivedere il suo modo di lavorare. Dev’essere l’allenatore, in certe partite come quella di domani, a dare quel qualcosa in più nella testa dei calciatori. I giocatori devono sapere che anche quella col Monza, per esempio, è come una partita di Champions League. Però in altre circostante è bravo. L’altra sera ha chiuso linee di passaggio al Benfica. La sua qualità, a volte, viene fuori e anche i giocatori che sul palcoscenico europeo ritrovano qualità. L’Inter ha un grandissimo organico, sbaglia chi dice che non è in grado di vincere nulla. I giocatori sono strani in certe situazioni. In Europa mettono in mostra anche il loro nome perché c’è tutto un contorno diverso che ti porta a concentrarti. L’Inter avrebbe bisogno di un allenatore che tiene sulla corda tutti sempre, come lo erano Antonio Conte o José Mourinho. Quello dell’Inter è il destino di una squadra sempre obbligata a stare sul pezzo, se molla un attimo dimostra tutti i suoi limiti».