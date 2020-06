Bucchioni: “Scudetto, non so se la Juventus ce la farÃ . Inter non molla”

Bucchioni: “Scudetto, non so se la Juventus ce...

All’interno del suo editoriale su “TuttoMercatoWeb.com”, Enzo Bucchioni ha parlato della sfida scudetto tra Juventus, Lazio e Inter

SCUDETTO – Queste le parole di Enzo Bucchioni sulla sfida scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. «Certo è che adesso Sarri potrà fare i conti con il suo futuro bianconero soltanto vincendo la Champions. Non so se ce la farà a conquistare lo scudetto, la concorrenza è forte, la Lazio è a un punto, l’Inter non ha mollato, ma anche uno scudetto aggiunto agli otto già vinti sposterebbe di poco».

Fonte: Enzo Bucchioni – TuttoMercatoWeb.com