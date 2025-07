Bucchioni: «Scambio Inter-Juventus? Una suggestione da fantamercato che…»

Enzo Bucchioni tira una linea sull’ultima stagione dell’Inter, esprimendo il proprio giudizio. Poi espone un parere su una nuova suggestione di mercato che circola negli ultimi giorni legata alla Juventus.

IDEA COMPLICATA – Enzo Bucchioni, intervenuto su RadioSportiva, dichiara: «Le voci di Thuram alla Juventus in uno scambio con Vlahovic? Il mercato offre delle soluzioni che sembrano impossibili a volte. A me in questo momento sembra un affare complicato, anche per un motivo molto pratico come l’ingaggio di Vlahovic, che supera i dieci milioni. Sappiamo che per l’Inter sono cifre enormi e sappiamo anche che chi prende il bosniaco prende tutto il pacco. Mi sembra un fanta-mercato questo, più che una cosa fattibile».

Dal mercato al campo, il parere di Bucchioni sull’Inter

ANALISI FINALE – Enzo Bucchioni, poi, esprime il suo giudizio sulla stagione nerazzurra appena conclusasi: «Come fai a dare un voto secco a una stagione che si è conclusa con la perdita di tutti e quattro gli obiettivi. A un certo punto Inzaghi lo ha detto, siamo l’Inter e dobbiamo porci tutti e quattro gli obiettivi. Era compreso anche il Mondiale per Club, dal quale l’Inter è uscita in maniera vergognosa, anche per il post gara. Lo dico senza offendere nessuno, perché si tratta di una squadra a fine ciclo. Fino alle due partite straordinarie col Bayern Monaco e col Barcellona, complessivamente quella dei nerazzurri non è stata una brutta annata. La Champions League alla fine la vince uno solo, ma è il fatto di aver perso in quel modo, presi a schiaffi, ad incidere sul voto della stagione. Forse la vicenda di Inzaghi è un po’ sfuggita di mano, si sapeva che sarebbe andato via. Per me non è stata la causa, lo sapevamo tutti che non sarebbe rimasto, a prescindere dal risultato della finale».