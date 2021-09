Bucchioni: «Rimonta Juventus? La vedo complicata! Servirebbe Marotta»

Marotta si è rivelato un autentico baluardo per l’Inter in questa difficile estate di mercato. Il giornalista Bucchioni, intervenuto a TMW Radio, indica la mancanza proprio del dirigente nerazzurro tra i problemi dell’attuale Juventus.

DIRIGENZA – Enzo Bucchioni ha analizzato la situazione della Juventus, valutandone le possibilità di rientrare in corsa per lo scudetto contro Inter, Milan e le altre big. Secondo il noto giornalista, il problema dei bianconeri è l’assenza di una figura forte come Giuseppe Marotta tra i dirigenti: «Rimonta Juventus? Io la vedo molto complicata. Per diverse ragioni. Parto dalla società. Solo se ci fosse una società forte, come quando c’era Marotta, tanto per fare dei nomi. Ora c’è un signore che si chiama Maurizio Arrivabene, che è stato messo lì per controllare i conti. Fino a un anno fa era in Ferrari, si occupava di motori».