Bucchioni: «Fallo di Sverko contro l’Inter? Regolamento chiaro»

Enzo Bucchioni ha parlato della sfida vinta dall’Inter contro il Venezia 1-0, concentrandosi in particolare sulla decisione arbitrale di annullare il gol di Sverko per fallo di mano in area di rigore. Poi un commento su Inter-Napoli.

IL PENSIERO – L’Inter viene dalla vittoria sul Venezia con il punteggio di 1-0, ottenuta grazie al gol decisivo di Lautaro Martinez arrivato nel secondo tempo del match. Sul finale è stato annullato, a causa di un fallo di mano poco prima del gol, di Marin Sverko. Sul punto si è espresso il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Sportiva: «Io non darei mai un fallo del genere. Ma il regolamento parla chiaro, devono conoscerlo i dirigenti, i calciatori e chiunque faccia parte di una società. Quando il tocco di mano è collegato in maniera immediata al gol, allora la rete deve essere annullata».

Bucchioni su Inter-Napoli: che test per i partenopei!

LA SFIDA – L’Inter, dopo il match casalingo contro l’Arsenal in Champions League, è atteso da un’altra sfida probante nell’impianto di San Siro contro il Napoli. Si tratterà di una sfida molto intensa anche per i partenopei, come dichiarato da Bucchioni: «Domenica è un bel test per il Napoli. Se la squadra reagisce e fa uno step di crescita, allora lo vedremo contro l’Inter. Si tratta di una squadra che è sicuramente avanti all’Atalanta, in questo momento, per cui sarà interessante vedere come giocheranno i partenopei».