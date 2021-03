Bucchioni: Â«Progetto Inter nato per vincere. Milan non Ã¨ da scudettoÂ»

Bucchioni: «Progetto Inter nato per vincere. Milan non è da scudetto»

Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato di corsa scudetto che vede in lotta Inter e Milan, uscito vittorioso dalla sfida in casa della Roma

CHAMPIONS – Queste le parole di Enzo Bucchioni sull’obiettivo del Milan in campionato, a seguito della loro vittoria in Roma-Milan. «Per la Champions, non credo possa recuperare l’Inter per lo Scudetto – ha dichiarato ai microfoni di “TMW Radio” nel corso della trasmissione “Maracanà Show” -. Il progetto Inter è nato per vincere e dura da un anno e mezzo. Pioli è stato bravo a rimettere in piedi una situazione che poteva precipitare. Per lo scudetto ci vuole altro però».