Bucchioni: «Problemi dell’Inter mascherati dalle prestazioni in Champions League»

Enzo Bucchioni, nella trasmissione Microfono Aperto, parla dei problemi dell’Inter che non sono mai scomparsi e sono tornati dopo la sconfitta in campionato contro la Juventus

TORNATI I SOLITI PROBLEMI – Enzo Bucchioni ritiene che l’Inter, nonostante la grande impresa in Champions League, non abbia mai risolti i problemi di inizio stagione: «Le prestazioni in Champions League hanno rimesso in linea di galleggiamento la situazione. Ma ricordiamo le settimane precedenti: i problemi dell’Inter sono evidenti. Sono stati mascherati in Champions con il Barcellona facendo partite di carattere. Ma quando pensi che la squadra sia guarita e abbia risolto le sue problematiche e ti ritrovi una ricaduta dopo due\tre settimane è grave. I dirigenti sono neri. Si sperava che l’allenatore risolvesse i problemi e che i giocatori migliorassero il loro rendimento, il che è successo in Europa».

CON LA JUVENTUS… – Bucchioni dice la sua anche sulla prestazione dei nerazzurri contro la Juventus: «Con la Juventus problema di atteggiamento: se arrivi molle è normale che sbagli le occasioni. Non puoi tenere la partita in controllo e poi andare in difficoltà. La Juventus ha giocato con tutti i suoi giocatori in difesa per far giocare l’Inter. Le squadre mature giocano a mille e vanno in vantaggio subito, segnando 1 o 2 gol. Poi si può parlare dei cambiamenti tattici: questo 3-5-2 diventa prevedibile e scontato. L’Inter aveva cominciato a essere più imprevedibile con i due fantasisti in mezzo, aveva più qualità e ne giovava anche la manovra, con rispetto per Brozovic. Con la Juventus che gioca con una punta sola vai a giocare con tre difensori macchinosi. Affidati a un Darmian che sa impostare piuttosto. Era una partita chiave, hai fallito e la Juventus ti ha superato. Adesso guardare la classifica è imbarazzante: la distanza dalla vetta diventa sempre più siderale».