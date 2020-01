Bucchioni: “Politano e Spinazzola trattati da bestie! Eriksen? L’Inter…”

Condividi questo articolo

Intervistato sulle frequenze di “Radio Sportiva” nel corso della trasmissione “Microfono Aperto”, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dello scambio mancato tra Politano e Spinazzola e dell’obiettivo dell’Inter, Eriksen

INTER E JUVENTUS – Queste le parole del giornalista Enzo Bucchioni sull’eventuale arrivo di Christian Eriksen all’Inter: «Porta qualità, quantità e carisma. Con lui e gli altri di arrivi di gennaio l’Inter può avvicinarsi molto alla Juventus anche come organico».

SCAMBIO SALTATO – Mentre Bucchioni sullo scambio mancato tra Politano e Spinazzola dice: «Mi è dispiaciuto molto per questi ragazzi. Situazione da stigmatizzare, non si possono trattare in questo modo due giocatori, trattati come fossero bestie, senza nessun rispetto. Fa male al calcio».