Bucchioni: «Pogba errore Juventus! Fa superare l’Inter in un dato»

Bucchioni spiega il flop Pogba utilizzando anche l’Inter. Il giornalista è molto critico sul centrocampista della Juventus ed evidenzia quanto stia costando ai bianconeri. Le sue parole da Radio Sportiva.

IL CONFRONTO – A Enzo Bucchioni viene fatto notare come, senza considerare Paul Pogba, il monte ingaggi dell’Inter sarebbe superiore a quello della Juventus. Ma il francese è a tutti gli effetti in rosa nei bianconeri, seppur squalificato per doping: «Se sottrai il suo ingaggio probabilmente è così. Però resta il fatto che lui è un giocatore della Juventus. Il problema di Pogba non è tanto la squalifica per doping e la sua scomparsa: l’errore del ritorno di Pogba è stato commesso sia dalla società sia da Massimiliano Allegri.

Bucchioni evidenzia le mancanze di Pogba

ORMAI ESCLUSO – Bucchioni, prima di tornare sulla questione monte ingaggi, sottolinea come il ritorno di Pogba in bianconero sia stato pressoché fallimentare: «Prima ancora di questa squalifica, dal ritorno alla Juventus, non ha mai inciso e questa era una cosa facilmente prevedibile leggendo i tabellini delle sue ultime stagioni al Manchester United e tutta una serie di infortuni che ormai da quattro-cinque anni gli impediscono di essere un giocatore top. C’è una differenza di sei-sette milioni fra il monte ingaggi dell’Inter e della Juventus, quindi è vero che sottraendo Pogba lo sarebbe».