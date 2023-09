Bucchioni: «Pioli da psicanalisi contro l’Inter! Avuta presunzione»

Pioli è finito sul banco degli imputati per il 5-1 con cui il Milan ha perso – senza alcun margine di replica – il derby di sabato contro l’Inter. Fra chi se la prende col tecnico rossonero c’è anche Bucchioni, in collegamento da Firenze per Sportitalia Mercato.

MALE IN PANCHINA – L’attacco di Enzo Bucchioni verso Stefano Pioli dopo il derby Inter-Milan 5-1: «Ci sono delle situazioni che io fatico a capire. Come fa un allenatore di quel livello e quell’esperienza lì a non capire, per la quinta volta, che ha l’avversario peggiore davanti. Ha la presunzione di andare a fare male all’Inter che, in questo momento, sta benissimo fisicamente e psicologicamente e gioca nella maniera peggiore perché ti aggredisce e non lascia spazi. Io l’andrei a preparare in maniera diversa, pur senza snaturare le proprie caratteristiche: lo si fa per necessità. Come può, dopo tre giornate, pensare di competere con l’Inter? Fai il 4-5-1, invece al pronti-via voleva far vedere cos’era. È da psicoanalisi un atteggiamento del genere. Simone Inzaghi ha capito come giocava il Milan quattro giorni prima, Pioli doveva trovare qualcosa di nuovo. Per me non è più una lettura calcistica ma psicologica. E lo strano è che gli succeda solo contro l’Inter».