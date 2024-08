Bucchioni: «Non ha senso paragonare il Napoli all’Inter. Proprietà strutturata!»

Il giornalista Enzo Bucchioni ha sottolineato come non vi siano i presupposti per paragonare il Napoli della scorsa stagione, fresco vincitore della Serie A, con l’Inter che aprirà la stagione 2024-2025 da campione d’Italia.

UNA CONVINZIONE – Dopo che il Napoli non ha saputo, nello scorso anno, ripetere la cavalcata che l’aveva portato a vincere lo scudetto nel 2023, l’Inter ambisce a perseguire un cammino diverso rispetto ai partenopei. Di una comparazione tra gli azzurri e i meneghini ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Sportiva, con la precisazione che le due situazioni non siano paragonabili: «Paragonare l’Inter al Napoli, solo perché entrambe hanno vinto lo scudetto dopo una cavalcata, mi sembra ingeneroso verso i nerazzurri. Le differenze sono evidenti, dato che la società meneghina ha sempre dimostrato di saper prevedere le mosse da fare nella campagna acquisti. La guida tecnica è la stessa, così come l’impianto di gioco e i calciatori. Ci può essere un giocatore che rende meno, ma quando si ha una certa stabilità si ha anche una continuità. Il Napoli, invece, ha un uomo solo al comando che è De Laurentiis. Il Napoli è De Laurentiis, nel benissimo che ha fatto con lo scudetto e nel malissimo delle decisioni prese dopo».

Napoli, Inter e non solo: Bucchioni si esprime sulla corsa scudetto!

LA SENSAZIONE – A proposito delle gerarchie per la prossima stagione di Serie A 2024-2025, Bucchioni ha sottolineato come i nerazzurri continuino ad essere i favori per la vittoria dello scudetto: «Sono d’accordo con l’idea che l’Inter avrà più difficoltà dell’anno scorso. Magari avrà il pensiero di andare nuovamente in finale di Champions League, perché immagino che questo sia un ragionamento che venga fatto nello spogliatoio. Ma penso che i nerazzurri restino i favoriti per lo scudetto».