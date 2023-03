Bucchioni: «Non capisco perché Chiffi sia rimasto 4 minuti fermo»

Enzo Bucchioni è tornato a parlare di quanto successo nel Derby d’Italia, ne “Il punto delle otto”, l’appuntamento mattutino di Sportitalia.

STELLE – Enzo Bucchioni è tornato sul fallo di mano di Adrien Rabiot e di Dusan Vlahovic: «Sul caos di Inter-Juventus ci sono ragionevoli dubbi ma anche certezze. Abbiamo visto delle immagini inequivocabili. Come mai queste immagini nono state viste dalla sala Var? Se le avessero viste lo avrebbero annullato. Come mai Chiffi è rimasto 4 minuti a guardare le stelle invece di andare a rivedere quanto successo? Mi sarebbe piaciuto che le avesse viste anche lui. Sono domande che mi pongo per la credibilità del Var»