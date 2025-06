Bucchioni netto: «Inter, finisce così il ciclo! Inzaghi andrà via»

L’Inter ha finito la sua stagione con una netta sconfitta contro il Psg per 5-0. Una finale da dimenticare al più presto, Enzo Bucchioni ne parla in questo modo su Radio Sportiva.

CAPITOLO CHIUSO – Dopo la finale di Champions League in tanti nelle ultime ore stanno dando come difficile la permanenza di Simone Inzaghi all’Inter. Il 5-0 sembra pesantissimo e un punto difficile da cui ripartire per un altro anno, Enzo Bucchioni è netto e non usa mezze misure: «Questa per l’Inter è la fine di un ciclo. Inzaghi andrà via. Non soltanto perché ha un’offerta degli arabi che gli danno 50 milioni, Inzaghi va via perché dopo una sconfitta come questa non puoi più restare all’Inter. È la fine di un ciclo per questo»