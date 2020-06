Bucchioni: “Napoli-Inter ha la favorita, ma tutto falsato. Conte e Gattuso…”

Bucchioni ha commentato i temi della vigilia di Napoli-Inter, ritorno delle semifinali di Coppa Italia in programma domani alle ore 21. Il giornalista l’ha fatto nel corso di “Microfono Aperto” su “Radio Sportiva”, augurandosi che Conte e Gattuso permettano uno spettacolo migliore rispetto a Juventus-Milan di stasera.

INCOGNITE DI RIPRESA – La Coppa Italia aspetta da Napoli-Inter la rivale della Juventus in finale. Enzo Bucchioni ipotizza che partita sarà: «Vado a naso con i valori che conosciamo, che derivano soprattutto dai due allenatori di grandissima grinta e personalità. Immagino che comunque questo lavoro mentale l’abbiano fatto anche nei momenti di lockdown, Antonio Conte e Gennaro Gattuso avranno chiamato i loro giocatori dieci volte al giorno. Questo potrebbe portare le due squadre mentalmente più pronte, rispetto a quanto non abbiamo visto questa sera (in Juventus-Milan, ndr). Il Napoli parte dal vantaggio dell’andata ma non potrà accontentarsi, dovrà fare una partita accorta. L’Inter aveva dei problemi quando l’abbiamo lasciata: ha perso la partita con la Juventus, ha faticato a inserire Christian Eriksen. Sarà bastato questo mese di allenamento? Sulla carta dovrei dire che il Napoli, avendo i risultati dalla sua parte, dovrebbe essere favorito ma non so. È tutto falsato nei valori tecnici, per queste dinamiche su cui dobbiamo confrontarci e che nessuno conosce, compreso il pubblico».